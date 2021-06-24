«В нашей стране проводятся исследования по выявлению различных штаммов коронавируса».

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос АПА.

Было отмечено, что на сегодняшний день «индийский штамм» (дельта) официально в стране не зарегистрирован.

«Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию, рекомендуется соблюдать соответствующие правила санитарии и гигиены», — сказали в TƏBİB.

Индийский штамм коронавируса уже обнаружен более чем в 80 странах мира, включая соседнюю Грузию.

«Индийский штамм» характеризуется более быстрым распространением, чем другие штаммы. Однако эксперты отмечают, что вакцины против COVID одинаково эффективны против него.