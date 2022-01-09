Разногласия между участниками переговоров в Вене о возвращении к взаимному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе заметно сузились. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел Исламской Республики и глава иранской делегации Али Багери Кани.

«Несмотря на все сложности в процессе выработки взаимных договоренностей, наступил обратный отсчет времени, — приводит агентство IRNA слова иранского дипломата. — Большинство участников консультаций отмечают достигнутый прогресс в продвижении к окончательному соглашению». По его словам, в случае достижения сделки США, нарушившие соглашение по СВДП от 2015 года, «должны снять все санкции, и тогда после проведенной проверки будут реализованы обязательства Ирана в рамках этого соглашения».