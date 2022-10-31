Украинские военные освободили от российских оккупантов уже девять населенных пунктов Луганской области.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

«На сегодня девять населенных пунктов деоккупированы. Надеюсь, наши защитники эту цифру с каждой неделей будут увеличивать», – добавил он.

По словам главы Луганской ОВА, горячими участками на передовой остаются районы Белогоровки, а также районы Сватово и Кременной. Он отметил, что россияне пытаются выбить ВСУ из Белогоровки. В то же время в направлении Сватово и Кременной украинские силы оттесняют врага. (УНИАН)