Усамы бен Ладена» были описана жизнь террориста после атак 9 сентября 2001 года. Так, в частности, по сообщению Daily Mail, он хотел устроить террористическую атаку спустя 10 лет после 9/11.

Согласно информации в книге, бывший саудовский миллионер был крайне расстроен тем, что быстро терял известность, скрываясь в Пакистане. Ему не нравилось то, что в событиях «Арабской весны» созданная им террористическая организация «Аль-Каида» почти не принимала никакого участия.

В последние месяцы перед гибелью, бен Ладен планировал работать над имиджем организации. С одной стороны, он хотел преподать ее в «более дружелюбном» свете. С другой, по сообщению автора книги, на десятую годовщину атаки на Всемирный торговый центр, Усама думал о «запоминающейся» акции, вроде убийства тогдашнего президента США Барака Обамы. Примечательно, что террорист отклонил идею убийства Джо Байдена, который был тогда вице-президентом, сказав что он «не интересен», поскольку «совершенно не готов к президентству».

Усама бен Ладен был ликвидирован в ходе спецоперации спецназа США «Копье Нептуна» 2 мая 2011 года недалеко от Абботтабада в Пакистане.