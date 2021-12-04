Самую длинную партию за всю историю матчей за звание чемпиона мира по шахматам (136 ходов) провели действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен и претендент на мировую шахматную корону российский гроссмейстер Ян Непомнящий 3 декабря в Дубае.

В шестой партии матча игравший белыми фигурами Карлсен на 136 ходу заставил сдаться игравшего черными Непомнящего. Бескомпромиссная борьба за шахматной доской длилась почти 8 часов.

Отметим, что 4 декабря Непомнящий и Карлсен проведут седьмую партию матча за мировую шахматную корону, в которой белыми фигурами будет играть российский гроссмейстер.

Текущий счет матча — 3,5 на 2,5 очка в пользу Магнуса Карлсена. (Rossaprimavera.ru)