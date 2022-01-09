Международный аэропорт Алматы 5 января захватили около 800 человек, заявил и. о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
«Около 800 преступников захватили международный аэропорт. В результате были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс, и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы либо вернуться», — сказал и.о. министра в эфире телеканала «Хабар 24».
Аэропорт Алматы был захвачен в среду вечером участниками протестов, охвативших город, и приостановил свою работу. Вскоре его удалось освободить.