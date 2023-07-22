«Батька» точно услышал станичников из Краснодарского края, и вот уже спешит к Путину, нет не с челобитной от крепостных станицы Полтавской, а с прямым предупреждением — если он, пока еще правитель российский, не избавит тех от нечистот, то не избежать стране нового похода на Москву. Но еще более позорного – мусорного.

И мятеж Евгения Пригожина, несомненно, имеющий далеко идущие последствия для России, покажется ему легкой прогулкой. И если на Пригожина, а потом на взбунтовавшихся генералов — командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова и командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского – нашлась управа, то с мусором справиться будет нелегко.

И если жители станицы Полтавская Краснодарского края захотят реализовать свои угрозы и решат повторить ароматный «Марш справедливости» на Москву, вооруженные не пулеметами, ракетами, БТР-ами, вертолетами и прочим армейским хламом, а вилами и лопатами и со всеми нечистотами своего края, Кремлю и всем его жителям не отмыться ни в жизнь. Даже сам Батька тут не поможет.

Он на сей раз на другой стороне, ведь станичники его избрали своим топ-менеджером, это он для них отец родной, «Батька», это к нему они обращаются на «ты» и называют «Григорычем», что является высшей степенью доверия и благосклонности. Что они вряд ли испытывают к российскому правителю, корона которого уже сидит набекрень и трон дал такую трещину, что недалек тот день, когда может оказаться на той же свалке на Полтавском мусорном полигоне.

«Батька» только будет рад сам возглавить мусорный вояж станичников, одним разом «собрать лопатой мусорщика в единый короб все те грязью пропитанные души, от коих гниет общество, и вывезти их подальше от города», как писал в 18-м веке Пьер Шове в «Опыте об очищении Парижа».

Может на анонсированной встрече в выходные с Путиным «Батька» наряду с «вопросами безопасности, международной повестки дня, экономическим взаимодействием, реализацией союзных программ, совместного противостояния незаконному санкционному давлению» между прочим предотвратит и надвигающийся мусорный мятеж?

Иначе амбре разнесется по всей стране, и уже политический сор внутри кремлевских стен точно удержать не удастся.

Другой вопрос, если Путин думает, что нечистоты оказывают на здоровье благотворное влияние, а эпидемии возникают из-за неблагоприятного расположения звезд. Верит же он в оккультные обряды и даже часто предается им со своим ближним окружением.