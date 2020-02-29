Мухиддин Яссин стал новым премьер-министром Малайзии

Президент Объединенной партии сынов земли Малайзии Мухиддин Яссин назначен премьер-министром страны. Такое решение принял Верховный правитель (король) Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах. Об этом сообщается в субботу, 29 февраля, в заявлении королевского дворца, передает CNBC.

За кандидатуру политика проголосовали необходимые 112 из 222 депутатов нижней палаты парламента.

«После проведения консультаций со всеми членами парламента, а также с лидерами политических партий было установлено, что Мухиддин Яссин, очевидно, пользуется поддержкой большинства законодателей», — отметили в королевском дворце.

По словам Верховного правителя страны, процесс избрания нового правительства не требует отлагательств, так как «страна нуждается в правительстве для процветания государства». Официальная церемония вступления в должность должна состояться в воскресенье 1 марта.

В 2017 году в Малайзии была создана правящая коалиция «Альянс надежды», объединяющая четыре оппозиционные партии. В этом же году было достигнуто соглашение, о том, что в случае победы на парламентских выборах в мае 2018 года премьером станет руководитель Объединенной партии сынов земли Малайзии Махатхир Мохамад, но лишь на два года. Затем данный пост должен будет занять Анвар Ибрагим как лидер крупнейшей в этом блоке партии, находившийся на тот момент в тюрьме. После победы «Альянса надежды» верховный правитель помиловал Анвара с возможностью занимать государственные посты.

В феврале 2020 года Объединенная партия сынов земли Малайзии вышла из состава альянса, а 24 февраля ее лидер и премьер-министр страны Махатхир Мохамад подал в отставку (iz.ru)