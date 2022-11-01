На территории обновленного Восточного Базара (Şərq Bazarı) состоялась выставка известного художника Вадуда Муаззина.

Мастер родился в 1960 году в городе Ардебиль. В 1980 году начал свою творческую деятельность. За плечами Муаззина — персональные выставки в США, Франции, Канаде. Персональная выставка Вадуда Муаззина с успехом прошла и в Азербайджане пару лет назад.

Как сообщает #, в этот раз мастер представил не только свои потрясающие живописные полотна, но и концертную программу, а также дал мастер-класс для студентов Академии искусств и Университета искусств Азербайджана.

Вадуд Муаззин прославился в искусстве своими работами, выполненными в направлении гиперреализм.

Работы мастера поражают своей насыщенностью, яркостью и сверхреалистичностью, они словно фотографии, передающие каждую деталь того, что видит художник.

Вадуд Муаззин также преуспел и в портретном жанре, создав целый ряд потрясающих полотен.

Некоторые из них украсили экспозицию в Восточном базаре. Одно из центральных мест было отведено портрету Народного художника Азербайджана, скульптору Омару Эльдарову.

В экспозицию также вошли живописные полотна, созданные худодником в различных регионах Азербайджана.

Вадуд Муаззин — большой поклонник мугама, он обучался этой чарующей музыке и порадовал гостей концертной программой, в которой также приняли участие и другие известные музыканты.

Арт директор Восточного базара, глава Департамента декоративно-прикладного народного искусства ABAD, кандидат педагогических наук Ирада Амирасланова рассказала #, что вечер с участием Вадуда Муаззина прошел в рамках проекта «Həmvətənlərin günləri».

«Вадуд Муаззин — гениальный художник, он также — замечательный музыкант и певец, а также скульптор, создавший портреты известных людей. Мы пригласили его сюда, чтобы глубже познакомиться с его творчеством, которое любят и чтят во многих странах мира», — сказала И.Амирасланова.

Среди гостей было много известных личностей, а также представители дипкорпусов, ООН, ЮНЕСКО.

Организаторами творческого вечера выспупила группа FMG.