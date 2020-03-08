Моуринью раскритиковал своих игроков за ничью с «Бернли»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал свих игроков за ничью с «Бернли» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, не все игроки «шпор» соответствуют высокому уровню и статусу чемпионата, в котором они играют.

«Это Премьер-лига, не все почему-то об этом сегодня поняли. Надеюсь, что в следующем году некоторые игроки смогут сделать выводы и исправиться. То, что было в этой игре — неприемлемо», — сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Матс Хуммельс рассказал о влиянии норвежского нападающего Эрлинга Холанда на менталитет клуба.(Газета.Ru)

| 2020-03-08T14:31:31+00:00 8 марта 2020, 17:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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