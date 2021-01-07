«Москва старается снова создать «республику Арцах» — Пол Гобл о том, как победу у Азербайджана могут украсть

# представляет часть размещенного в Youtube интервью американской журналистки Джоан Лисоски с известным американским политологом, специалистом по постсоветскому пространству, бывшим советником Госсекретаря США Полом Гоблом:

— Турция стремительно входит в ряды мировых лидеров, в 2021 году будет возглавлять операции сил быстрого реагирования НАТО. Какое влияние этот факт окажет на роль Турции в мировой политике?

— Турция сейчас находится в процессе проверки пульса мировой политики, пытается определить свое место и отношениях с ведущими странами. Она проводит тестирование и испытывает себя на прочность, и этот процесс продолжится. Позиция Турции всегда представляла важность для стран НАТО, и она намерена использовать этот фактор и свою силу, и возможности для усиления своего влияния. Военная база в Инджирлик представляет особую значимость для НАТО, поэтому Турция вполне и с большей уверенностью, чем в прежние годы, может ставить условия и выдвигать требования. Пока Турция заняла наблюдательную позицию, выжидает, если против нее будут применены конкретные действия, она, вероятно, будет принимать конкретные решения.

Очень интересно будет наблюдать за действиями новой администрации Белого дома относительно возрождения НАТО. США рассматривают НАТО как единственную организацию, связывающую их с европейскими странами, также хотят развивать отношения с Турцией, однако цели Анкары не ограничиваются рамками НАТО, они более далекоидущие, и пока, как я сказал, идет проверка пульса, игра бицепсами, но это еще не укрепление на геополитической карте мира.

— Турция в ходе Второй Карабахской войны оказала действенную поддержку Азербайджану, тем самым продемонстрировала миру свой военный потенциал. В какой степени лидерство Турции в НАТО окажет влияние на регион?

— Турция сильный геополитический актор не только в Азербайджане, она игрок более широкого масштаба. Она уже занимает 5-6 место среди стран-экспортеров оружия в мире. Турция расположена в очень важном с геополитической точки зрения регионе. Анкара с целью достижения своих целей, не совпадающих при этом с целями НАТО, может воспользоваться преимуществом членства в альянсе для самозащиты в определенных ситуациях. Я не уверен, что НАТО может рассматривать вопрос участия своих сил в Карабахе или на Кавказе, поскольку заинтересован прежде всего в стабильности регионов мира. Естественно, в случае совпадения интересов всех стран-членов и для обеспечения стабильности, это возможно, но, если речь будет идти исключительно об интересах Анкары, она не получит поддержки блока.

— Парламент Турции принял решение о вводе турецкого военного контингента на территорию Азербайджана для совместного мониторинга в Карабахе. Мы готовы принять сотрудничество Турции с Россией в Карабахе?

— Я не думаю, что Турция будет участвовать в совместной миротворческой миссии. У Анкары свои цели. И турецкая армия находится в Азербайджане по решению не Москвы, а Баку, и цель этого в создании баланса сил, чтобы предотвратить нежелательные действия России. Хотя договоренность о создании мониторингового центра была достигнута между Анкарой и Москвой, следует понимать, что это решение Баку и разрешения Кремля на это Баку не испрашивал. И если официальный Баку захочет создать турецкую военную базу в какой-то иной точке Азербайджана, то препятствий для этого нет никаких, Баку имеет на это полное право. Т.е., миротворческий центр и военная база на территории Азербайджана – это два разных процесса. Азербайджан хотел иметь Турцию в Карабахе не для помощи миротворческой миссии России, а как превентивную меру против Москвы.

Я сожалею, что многие мировые СМИ неверно интерпретируют этот вопрос, в котором Москва совершенно не является стороной. Это исключительно прерогатива Баку и Анкары. И обе страны находятся там только по желанию Баку, это надо особо подчеркнуть.

— Идут разговоры об увеличении числа российского миротворческого контингента. Согласно Трехстороннему соглашению от 10 ноября их число должно быть 1 960. Сейчас есть сведения о размещении 5 000 человек, а российское минобороны планирует довести это число до 10 000. Что стоит, по-вашему, за увеличением числа контингента?

— Во-первых, надо отметить, что 10 ноября была подписана всего лишь декларация, это не всеобъемлющий мирный договор, многие вопросы остались открытыми. Самая большая ошибка в любом конфликте заключается в том, что победитель считает его завершенным. Азербайджан и вместе с ним Турция достигли больших результатов по итогам войны, соглашение от 10 ноября признало многие из них, в то же время оставило пустоты в большом количестве. Что используется одним из подписантов, не желающим играть по правилам, в своих целях. Там помимо 1 960 военных уже есть сотни строителей, участвующих в строительстве Ходжалинского аэропорта, который будет использоваться для бесконтрольной перевозки тяжелой военной техники. А ведь в соглашении ни слова не сказано о Ходжалинском аэропорте. Кроме того, русские говорят о размещении там сил ФСБ числом 4 500 человек, которые будут охранять границы – между Арменией и Ираном и между Ираном, Нахчываном и Азербайджаном. Учтите, что русские могут разместить дополнительные силы и на военной базе в Гюмри.

Я с 11 ноября не перестаю говорить, что подписанное соглашение не есть мирный договор, таковой должен был состоять из множества страниц, на которых должны было быть расписано все до мелочей относительно функций и численности, размещения, действий и пр. задач миротворческой миссии. Это соглашение, естественно, вызвало большую радость в Баку, оно ознаменовалось грандиозным Парадом Победы, однако есть вероятность, что эту победу могут у Азербайджана украсть. Я всегда говорил, что после завершения военных действий победитель может начать терять завоеванное на поле боя. Меня беспокоит, что Россия не только усиливает там свое присутствие, но еще и усиленно финансирует заселение на эти территории этнических армян, что свидетельствует о том, что Москва старается создать там снова «республику Арцах». В то время как в Азербайджане считали, что соглашение от 10 ноября ставит точку в этом вопросе. И я более чем уверен, что туда возвращаются армяне, которые приехали на территорию Карабаха после 1995 года, т.е. те, которых изначально переселяли туда для роста «населения Арцаха», они не проживали в течение долгих лет на территории Азербайджана. И это большая и серьезная проблема.

Меня очень беспокоит еще один вопрос. 10 декабря группа армянских политиков выступила с инициативой о присоединении Армении к Союзному государству Россия-Беларусь. Да, они не имеют поддержки среди армянской общественности и большинства в парламенте, но следует понимать, что одна из сторон подписанного 10 ноября соглашения – Россия интерпретирует его по своему усмотрению. И если еще в декабре Баку рассматривал это соглашение как победное, то уже сейчас просматривается совершенно иная картина – Москва меняет конфигурацию в Карабахе в свою пользу.

— А какой интерес Москвы в заселении Карабаха армянами?

— Почему на протяжении десятилетий Минская группа не могла урегулировать конфликт? Да потому, что страны-сопредседатели не были в этом заинтересованы. Некоторые страны имели выгоду от продолжения конфликта. Так, Москва использовала конфликт между Баку и Ереваном для проталкивания своих интересов в региональных проектах – это нефтепроводы, дороги, коммуникации, транпортировка между Востоком и Западом, и оказания влияния на эти страны. Она отдавала предпочтение Армении, была ее союзником, хотя обязана была как сопредседатель соблюдать нейтралитет. Мир на Южном Кавказе отнюдь не отвечал интересам России.

Давайте пофантазируем: если завтра Баку и Ереван договорятся между собой о примирении и нормализации отношений, создании нормальных межгосударственных границ, участии в совместных региональных проектах, в том числе Восток-Запад, то Россия окажется в большом проигрыше, поскольку потеряет рычаги влияния на обе страны.

Поэтому Москва будет стараться, если даже не вернуть прежний статус-кво, то хотя бы максимально приблизиться к ней.

— Почему, в таком случае, молчит Баку?

— Я могу только предполагать. Видимо, официальный Баку пока просто наблюдает и выжидает. Или считает это небольшими издержками, главное, что одержана победа и будет открыт коридор. Действительно, Азербайджан многое приобрел по результатам этой войны – вернул большую часть оккупированных территорий, получил транзитный коридор.

Если бы не было буферной зоны вокруг Нагорного Карабаха, занятой армянами, Азербайджан давно бы захватил Ханкенди. Сейчас ее уже нет, азербайджанская армия сильная и боеспособная. Возможно, в Баку считают такой вариант уже из-за отсутствия буферной зоны вполне возможным в случае, если одна из сторон-подписантов прибегнет к грязным играм.

— Есть сообщения, что в Москве состоится встреча между лидерами Азербайджана и Армении. Каковы могут быть ее результаты?

— Я считаю, что Путин использует эту встречу как возможность создать для себя имидж посредника-миротворца, что еще более уменьшит способность Баку противостоять Москве. Но было бы лучше, если бы Алиев и Пашинян договорились начать прямые двусторонние переговоры и консультации между собой в дальнейшем без посредников, на уровне министерств и ведомств для решения существующих проблем. Это было бы действительно большим событием. Это укрепило бы победу Азербайджана и предотвратило бы попытки России украсть ее.

— Россия переквалифицировала первоначально возбужденное по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) уголовное дело на более тяжкую статью (умышленное убийство) по факту гибели 9 ноября военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана. Баку моментально принес извинения и заявил о выплате компенсации. Так почему Москва вновь возвращается к этому вопросу?

— Это абсолютно ожидаемый от России поступок. Это сигнал Азербайджану, чтобы не поднимал вопрос о превышении численности или полномочий миротворцев в Карабахе. Это предупреждение о том, что может быть нанесен удар по имиджу Азербайджана. Москва использует ситуацию со сбитым вертолетом как фактор давления на Баку.

— В США меняется администрация, как это повлияет на действия России, скажем в Молдове, где новый президент требует вывода российских миротворцев из Приднестровья, или в Карабахе?

— Новая администрация будет соблюдать международное право. Трамп, как и Путин, действовал по праву сильного. Если бы у власти в Белом доме была администрация Джо Байдена, который привержен, в отличие от Трампа, к соблюдению международного права, то обязательно было бы заявление относительно того, что вопрос присутствия Турции в Азербайджане является прерогативой Баку, а соглашение между Москвой и Анкарой касается только создания мониторингового центра. И будьте уверены, США обязательно при Байдене скажут свое слово в этом вопросе, что поубавит пыл Москвы.