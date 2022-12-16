В культурном центре «Сархадчи» прошел Кубок Азербайджана по танцам, организованный Ассоциацией Танца Азербайджана и Союзом молодежи Азербайджана, сообщает #.

В ходе 9-часового конкурса на сцене выступили участники от 6 до 25 лет в номинациях этнический фольклор, шоу-данс, болливуд, хип-хоп шоу, черлидинг и гимнастический танец.

«Прежде всего хочу поздравить победителей, участников и их руководителей. Это была очень большая и сложная задача для всех. Победа – лучшее свидетельство хорошо проделанной работы! А мы, в свою очередь, стараемся уделять больше внимания конкурсам. Молодежь танцует, мы должны быть заинтересованы в развитии конкуренции и мастерства. Самая острая конкуренция была в танцевальном жанре «Народный танец». Самые яркие танцы исполнили танцевальный ансамбль «Джахид» из Геранбоя и танцевальнй ансамбль «Алов» из Баку», — говорит Азиз Азизов, президент Ассоциации Танцев Азербайджана.

Также Союз молодежи Азербайджана выражает благодарность судьям за профессиональную оценку участников. В состав жюри вошли заслуженный артист Фарид Ибрагимов, Таир Эйнуллаев, Ульвия Гасанова, Фархад Алиев.

Азиз Азизов рассказал о планах на ближайшее время. «Следующее наше мероприятие – конкурс искуств «Умид» пройдет в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в начале января следующего года.