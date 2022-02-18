Газовый контракт Молдовы с «Газпромом», заключенный в 2021 году, могут расторгнуть из-за образовавшегося долга перед российской компанией. Об этом в эфире телеканала Journal TV заявил вице-премьер страны Андрей Спыну, пишет РБК.

По его словам, дальнейшая судьба контракта зависит от результатом аудита, который предложил «Газпром». При этом оценки сторон в вопросе того, что должен представлять собой сам аудит, расходятся.

««Газпром» прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого «Газпром» может расторгнуть действующий контракт», — сказал Спыну.

Молдавский вице-премьер уточнил, что Кишинев изучает другие источники закупки газа на случай, если поставки из России прекратятся.