МОК не собирается отменять Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

Олимпийские игры в Токио не планируется отменять или переносить из-за эпидемии коронавируса, заявил в понедельник, 24 февраля, Международный олимпийский комитет. Подготовка к Олимпиаде-2020 продолжается по плану, отмечает организация в своем заявлении, указывая, что меры против распространения инфекционных заболеваний являются важной частью подготовки к Олимпийским играм.

МОК уверяет, что поддерживает постоянный контакт с Всемирной организацией здравоохранения, которая тоже не видит оснований для отмены или переноса Игр.

Японские власти также заявили, что подготовка к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, продолжается в соответствии с планом.

Ранее Япония, где зарегистрировано 773 подтвержденных случая коронавируса COVID-19, а три человека скончались, ввела ограничения на некоторых спортивных мероприятиях. В частности, в одном из шести главных марафонов мира из серии World Marathon Majors в Токио, который пройдет 1 марта, не смогут принять участие бегуны-любители. (WD)