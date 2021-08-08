Глава исполнительной власти Ирана, президент страны Ибрахим Раиси назначил первым вице-президентом исламской республики Мохаммада Мохбера.

Как передает ТАСС, об этом сообщает в воскресенье агентство IRNA.

До этого политик занимал должность главы штаба по исполнению распоряжений имама Хомейни — полугосударственной организации, находящейся в прямом подчинении духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи. Под ее надзором проходит производство иранской вакцины от коронавируса.

Кроме того, Мохбер — участник Ирано-иракской войны и бывший медик в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). В разные годы он занимал должности заместителя губернатора провинции Хузестан и замглавы фонда «Мустазефан» — крупнейшего полугосударственного фонда в стране.

В свою очередь телеканал Al Mayadeen сообщил, что Раиси назначил Голяма Хосейна Исмаили главой администрации президента Ирана.

Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Никзад в четверг заявил, что имена министров правительства нового президента Ирана могут быть объявлены до 8 августа. Раиси победил на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. 5 августа состоялась церемония инаугурации президента.