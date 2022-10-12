Министерство обороны Тайваня больше не будет покупать электромобили Tesla после интервью гендиректора компании, миллиардера Илона Маска газете Financial Times. Об этом пишет издание Taiwan News.

Как сообщает издание, о таком решении объявил министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн.

В интервью Маск заявил, что конфликта в Тайваньском проливе можно было бы избежать, если бы Тайбэй принял «более мягкую версию» формулы, которую Китай уже применил в Гонконге. Такие слова бизнесмена вызвали недовольство граждан Тайваня, отмечает издание.

Представители Минобороны Тайваня рассказали, что в настоящее время военные используют семь электромобилей Tesla для регулярных административных дел.

«Военные заявили, что их решение о покупке электромобилей было основано на политике правительства в области охраны окружающей среды, но у них не было планов покупать больше Tesla», — говорится в статье Taiwan News.