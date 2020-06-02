Мнимый больной: Мольер переворачивается в гробу

Удивительное рядом. В прямом смысле слова. Из Армении поступили новости, поражающие своей комичной последовательностью и наводящие на мысли о том, что репертуар политиков обогатился новым кульбитом. Итак, несколько дней назад бывший посол Армении в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саргсяна – Микаэл Минасян опубликовал новое видеообращение в Facebook. В своем обращении Минасян обвинил главу правительства Армении Никола Пашиняна в том, что тот вовлечен в международную торговлю оружием.

«Генерал Аршак Карапетян 23 числа был тайно командирован в Воронеж для проведения переговоров со спецслужбами Российской Федерации, чтобы они помогли замять самый крупный скандал, касающийся Никола Пашиняна и его семьи. Напомню, что в Республике Армения, а также Российской Федерации, действует режим чрезвычайного положения, при котором генерал Карапетян не мог покинуть Армению и пересечь границу России как частное лицо, значит, он отбыл как государственное лицо, а на сайте правительства об этом ничего нет, следовательно, он отбыл по тайному или устному приказу премьер-министра. Никол Пашинян, который давно использовал генерала Карапетяна для специальных и темных дел, и в этот раз отправил его в Воронеж, чтобы он провел переговоры со спецслужбами Российской Федерации, чтобы они помогли замять самый крупный скандал, касающийся Никола Пашиняна и семьи премьер-министра, связанный с контрабандой табака, чтобы не было возбуждено уголовное дело», — заявил Минасян.

По его словам, «миссия» Карапетяна на этом не завершилась, после этого он был командирован Пашиняном в Москву, чтобы провести переговоры с должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации с той же целью. «Я хочу извиниться, потому что впервые я не буду с вами до конца откровенен, потому что в этой истории есть вещи, которые могут навредить оборонной системе нашей страны, безопасности нашей страны. После табака и бриллиантов Никол Пашинян вовлек Армению на черный рынок международной торговли оружием», — отметил Минасян.

По его словам, Никол Пашинян уполномочил Давида Галстяна от имени Минобороны Армении делать закупки вооружений. «Возвращаясь к истории, Республика Армения имеет право покупать оружие и боеприпасы в России по внутренним российским ценам, конкретнее, Республика Армения и российская армия могут покупать у производителей России оружие и боеприпасы по одинаковым ценам, и эти цены отличаются от международных цен, следовательно, как только Никол Пашинян узнает о том, что прежние власти сумели провести переговоры об этом нюансе с ранее нелюбимой, а после этого безумно любимой Россией, сразу же через своего нового друга Давида Галстяна замышляет и осуществляет схему, в основе которой лежит следующее: премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян уполномочивает Давида Галстяна через министерство обороны и дает ему привилегию, чтобы он от имени Республики Армения заказал, назовем это так, 100 единиц оружия, затем Республика Армения покупает с офшора Давида Галстяна, допустим, 60 из этих 100 видов, и эти 60 единиц оружия прибывают в Армению.

А те первоначально заказанные 40, за которые не было оплачено, Давид Галстян, у которого уже есть договоренность с третьей страной, прямо из России отправляет в третью страну, например, в ОАЭ… После этой третьей страны оружие оказывается в четвертой, где после произведения выстрелов, а все специалисты знают, что это возможно, по номерам узнать всю предыдущую историю оружия, после использования оружия в четвертой стране в России узнают, что проданное Армении оружие оказалось в четвертой стране. И, чтобы не портить отношения с Арменией, объявляют Давида Галстяна персоной нон грата и на 10 лет запрещают въезд этого лица в Российскую Федерацию, лишив монополиста Республики Армения возможности покупать оружие и боеприпасы у Российской Федерации», — заявил Минасян.

А еще, он добавил, что Никол Пашинян – не обычный человек, он классический лжец и дешевый пиарщик, потому что начался финальный этап – представлять эту систему, как самое современное и модернизированное оружие. По словам Минасяна, ради денег и власти Никол Пашинян готов на все.

Верить или не верить всем тем фактам, которые обнародовал зять Сержа Саргсяна? Тут каждый волен решать сам. Естественно, держа в уме то, что Минасян сейчас находится в числе противников действующей власти и его вполне могут арестовать, если достанут из-за рубежа.

Замечу также, что Служба национальной безопасности Армении проверит заявления бывшего посла в Ватикане, зятя экс-президента – Микаэла Минасяна о том, что власти страны замешаны в незаконной торговле оружием, передают армянские СМИ. Как сообщил советник генпрокурора РА Гор Абрамян, Генпрокуратура с целью проверки указанных сведений передала в СНБ последний ролик Минасяна, опубликованный на его странице в Facebook.

Но вернемся к теме новых кульбитов в политике. Не успели слететь с уст Минасяна громкие обвинения в адрес Пашиняна, как премьер-министр Армении стремительно вбежал на свою страницу в Facebook, чтобы сообщить своим согражданам – он сам и вся его семья заразились коронавирусом. «Предполагаю, что заразился во время рабочего совещания. Как вы знаете, на таких совещаниях ставят стаканы с водой. Заметил, что человек, подававший стакан, не был в перчатках. На месте сделал замечание и предложил заменить стакан», — сказал Пашинян. Он отметил, что у официанта, который подал стакан, был диагностирован коронавирус.

При этом, армянский премьер не захотел по примеру российского премьер-министра Михаила Мишустина передавать исполнение своих обязанностей. Напомню, что Мишустин заявил о положительном результате проведенного теста на наличие коронавируса 30 апреля во время видеоконференции правительства с президентом Владимиром Путиным. В тот же день его обязанности начал исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов. Пашинян же отдавать премьерское кресло, даже на время, никому не стал.

Тем временем, армянский журналист Нарек Тер-Накалян выдвинул еще одну версию, увязав заявление Пашиняна с обвинением в его адрес со стороны Микаэла Минасяна. Журналист объяснил ход Пашиняна попыткой изменить информационную повестку, отвлечь граждан от неудобной для него темы». Вполне, замечу, логичное заявление и предположение. Особенно с учетом того, что рейтинг Никола Воваевича стремительно падает, в том числе и по причине стремительно растущего числа заболевших и скончавшихся от коронавируса.

Говоря конкретнее, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в РА достигло 10 009. За прошедшие сутки выявлено 517 новых заразившихся. Как информирует Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний РА, скончались от осложнений COVID-19 158 человек (за прошедшие сутки — 19). Число пациентов с коронавирусом, умерших по иным причинам – 56 (за прошедшие сутки — 1). По всем этим показателям, трехмиллионная РА в два раза обогнала десятимиллионный Азербайджан. И это – вполне себе повод для Пашиняна объявить себя больным коронавирусом. Впрочем, учитывая особенности характера Воваевича, не исключено, что в конечном итоге, когда его власть повиснет на волоске, он зайдет еще дальше, объявив себя беременным. Утрирую, конечно, но держаться за премьерское кресло он будет до последнего.