Лидеры ЕС, НАТО, США провели в пятницу вечером телефонный разговор, в ходе которого призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины «на фоне тревожных сообщений». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«В телефонном разговоре с американским и трансатлантическими лидерами обсуждались последние события вокруг России и Украины. Призвали к немедленной деэскалации на фоне тревожных сообщений. ЕС привержен дипломатии и един в поддержке Украины», — написал Мишель в «Твиттере».

Одновременно с ним о разговоре сообщил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Хороший телефонный разговор с Джо Байденом и трансатлантическими лидерами о продолжающемся кризисе безопасности в Украине и вокруг нее», — написал он.