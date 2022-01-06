«Учитывая снижение уровня защитного иммунитета через 6 месяцев после получения второй дозы вакцины, следует принять бустерную дозу, чтобы снова повысить уровень антител в организме».

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Было отмечено, что в противном случае «Сертификат вакцинации» лиц, которые получили вторую дозу вакцины более шести месяцев назад, не будет считаться действительным с 15 февраля.

Также было отмечено, что если человек, имеющий «Иммунный сертификат», получил бустерную дозу, по истечении 6 месяцев после болезни, его «Иммунный сертификат» заменяется «Сертификатом о вакцинации». По этой причине с 15 февраля не будет никаких ограничений на срок действия «Сертификата о вакцинации» данного лица.