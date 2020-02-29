Минздрав Ирана сообщил о 593 заразившихся коронавирусом

В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 593 человек, погибли 43. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

Таким образом, за сутки число заражений выросло более чем на 200 человек. Из них погибли девять пациентов, отметил он. По данным медиков, по меньшей мере 123 человека выздоровели, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал IRINN.

Ранее в субботу стало известно, что Австралия из-за коронавируса запретит визиты иностранцев из Ирана. Прибывающих будут помещать на двухнедельный карантин.

Вспышка инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля на территории Китая от нового коронавируса скончались 2835 человек, заражены более 79,2 тыс. человек, выписано около 39 тыс. человек (aif.ru)