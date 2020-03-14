Минздрав Армении сообщил о двух новых случаях коронавируса

На данный момент в Армении 15 случаев подтвержденного коронавируса, у одного из пациентов — воспаление легких.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Только что завершили еще 38 исследований, из которых 36 были с отрицательным результатом, а два — с положительным», — написал А.Торосян.

Он также сообщил, что заболевшие также заразились в Эчмиадзине и были изначально изолированы.

На данный момент в Армении зафиксировано 15 случаев коронавируса COVID-19. Первый случай был подтвержден марта. Среди зараженных — прибывшие из Ирана и Италии граждане Армении, контактировавшие с ними люди, а также один гражданин Италии и приезжий из Франции.

| 2020-03-14T15:41:54+00:00 14 марта 2020, 15:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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