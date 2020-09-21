Минобороны Турции: Армении не следует играть с огнем

Министерство национальной обороны Турции подвергло резкой критике провокацию Армении на границе с Товузским районом Азербайджана, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий, сообщает Агентство Анадолу.

«Армения должна немедленно прекратить играть с огнем», — заявили в турецком военном ведомстве.

«Армения, незаконно оккупировавшая Нагорный Карабах, теперь нарушила режим прекращения огня в Товузском районе, в результате чего погиб наш героический азербайджанский солдат. Мы выражаем соболезнования всем нашим братьям и сестрам в Азербайджане», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате очередной провокации ВС Армении в товузском направлении госграницы погиб военнослужащий сверхсрочной службы младший сержант Эльшан Мамедов.