Министр обороны США Ллойд Остин провел «редкий телефонный разговор» со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Фэнхэ призвал США воздержаться от использования темы Украины для «очернения» Китая, а также прекратить военные провокации на море.

США, в свою очередь, призывают Китай не становиться союзником России, так как военная операция в Украине «затягивается».

Как отмечает агентство, Остин запросил телефонный разговор с Фэнхэ после нескольких месяцев безуспешных попыток поговорить с Сюй Циляном, самым высокопоставленным офицером военной структуры Коммунистической партии.