Продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы и идентификации останков пропавших без вести во время Первой карабахской войны.

Об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев, добавив, что в результате Первой карабахской войны пропавшими без вести считаются почти 4 тысячи наших сограждан.

По его словам, для этого используется современное медицинское оборудование. «В процессе задействованы профильные специалисты»,- сказал он

В селе Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Сырхавенд Агдамского района, а также селе Фаррух Ходжалинского района и на других территориях были обнаружены массовые захоронения. Проведена эксгумация большего числа человеческих останков, которые исследуются с целью установления личности людей, которым они принадлежат.