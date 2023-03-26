Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал отказаться от проведения судебной реформы по соображениям национальной безопасности, сообщает ТАСС.

«То, что я слышу с мест, беспокоит меня. То, что происходит с израильским обществом, не проходит мимо Армии обороны Израиля. Я вижу, как мощь наших сил слабеет. Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я не допущу этого», — заявил Галант.

Он признал необходимость изменения судебной системы Израиля, однако предостерег коллег по правительству от исполнения реформы любой ценой. Галант стал первым министром в правительстве Биньямина Нетаньяху, который высказался за прекращение реформы.