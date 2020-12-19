Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование российской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу. Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

В письме говорится: «Глубоко опечален известием о гибели офицера Вооруженных Сил Российской Федерации при разминировании участка дороги в окрестностях города Шуша.

От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего.

Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии».

| 2020-12-19T21:07:07+04:00 19 декабря 2020, 21:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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