По традиции в начале года пересмотрен допустимый порог оплаты труда и минимальная пенсия азербайджанцев. Вопрос о подходах к повышению остается открытым…

Распоряжение «О дополнительных мерах по повышению социального благосостояния населения» подписано в четверг. По этому документу с 1 января 2023 года минимальная заработная плата составит 345 манатов (в 2022 году — 300 манатов), увеличившись к прошлому году на 15%. Кроме этого, правительство обязали за 10 дней предоставить предложения о повышении минимальной трудовой пенсии до 280 манатов (16,66%), увеличении социальных пособий и стипендий.

С января почасовой размер минимальной зарплаты составит 1 манат 76 гяпик, а после вычета налогов — 1,7 маната, то есть один доллар, подсчитали в экспертных кругах. Кроме этого, возникает вопрос о сроках повышения минимальной пенсии – до или после индексации? Поскольку и этот момент тоже повлияет на сумму предстоящей прибавки.

В этой связи уже прозвучали публичные заявления, апеллирующие к официальной инфляции за прошлый год. По словам экономиста Эльданиза Амирова, повышение МРОТ и минимальной пенсии превысило заявленный уровень ценового роста. Иного мнения рядовые граждане. Пользователи социальных сетей утверждают, что прибавка к пенсионному и зарплатному минимуму не соответствует реальной инфляции, сильно превысившей подсчеты Государственного комитета по статистике.

Впрочем, на это обстоятельство специалисты указывают не первый год. По словам экономиста Натига Джафарли, официальная статистика, особенно в части социально значимых показателей, чрезмерно политизирована и давно отдалилась от реального положения дел в стране. Другая проблема – отсутствие альтернативных источников данных. Но в нашем случае дело даже не в этом, но самих подходах к повышению МРОТ и минимума трудовой пенсии…

Есть такой документ, как Европейская социальная хартия о социальных правах человека. Подписавшие ее страны, Азербайджан в их числе, обязуются признавать закрепленные в документе трудовые права. По нему минимальная оплата труда должна составлять 60% от средней номинальной зарплаты. Так что, следуя этой логике, при средней номинальной зарплате приблизительно 830 манатов МРОТ у нас, по идее, должен составить 490 манатов. Азербайджан взял на себя обязательство следовать условиям соцобеспечения, прописанным в этой хартии, напоминают независимые аналитики.

Кроме этого, существуют стандарты Международной организации труда. МОТ рекомендует странам добиваться коэффициента замещения пенсией зарплаты (стандарт, по которому в мире оценивают состояние пенсионного обеспечения) не ниже 40% от утрачиваемого заработка. Чтобы контраст между уровнем жизни работника и пенсионера не был бы слишком резким. Европейская социальная хартия предлагает считать минимальной нормой социального обеспечения по старости коэффициент замещения в размере 55-60%. По мнению аналитиков, в нашем случае низкая оплата труда создает видимость достойного пенсионного обеспечения.

Повышение минимальной заработной платы коснется тех, чьи зарплаты выплачиваются по тарифным ставкам, напомнили экономисты. Минимальная зарплата облагается у нас налогами, а значит получаемая на руки сумма еще меньше. Поэтому другое следствие увеличения МРОТ – прирост ежемесячных выплат в Государственный фонд социальной защиты. Зарегистрированные в Баку налогоплательщики будут перечислять туда 86,25 маната в месяц и еще 13,8 маната за медицинское страхование. В прошлом году они перечисляли соответственно 75 и 12 манатов.