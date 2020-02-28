Миллиард смартфонов находятся под угрозой взлома через Wi-Fi

Разработчик антивирусного программного обеспечения Eset обнаружил ранее неизвестную уязвимость в чипах Wi-Fi — Kr00k. Она позволяет взламывать свыше миллиарда устройств, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Выяснилось, что Kr00k может проникнуть через Wi-Fi-модули в гаджеты с чипами компаний Cypress Semiconductor и Broadcom. Наиболее благоприятное время для взлома – когда происходит разрыв Wi-Fi-соединения или падает мощность сигнала.

Благодаря этой уязвимости хакеры могут заполучить даже зашифрованные данные людей.

Тесты Eset подтвердили, что до исправления некоторых клиентских устройств Amazon (Echo, Kindle), Apple (iPhone, iPad, MacBook), Google (Nexus), Samsung (Galaxy), Raspberry (Pi 3), Xiaomi (RedMi), а также некоторые точки доступа Asus и Huawei были уязвимы для Kr00k.

«Более миллиарда устройств подвержены», — говорится в отчете.