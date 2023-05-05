Между Италией и Францией вспыхнул дипломатический скандал, уже ставший причиной отмены официального визита главы итальянского МИДа в Париж. Всё из-за высказываний французской стороны по вопросу миграции, пишет Reuters.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни должен был отправиться в четверг во Францию, но отменил визит в последнюю минуту. Решение было принято после того, как министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин обвинил итальянское правительство в провале борьбы с незаконной миграцией.

По его словам действующая премьер-министр Италии Джорджия Мелони «не смогла решить миграционные проблемы, благодаря которым она была избрана». Также Дарманин выразил мнение, что Мелони «лгала» избирателям, когда обещала положить конец миграционному кризису.

В итальянском правительстве эти заявления резонно сочли «оскорблением» в адрес страны и лично премьер-министра.

«Если кто-то оскорбляет безосновательно, самое меньшее, что они могут сделать, — это извиниться. В данном случае он оскорбил всех итальянцев, а также правительство и премьер-министра», — заявил глава МИД Италии.

В четверг официальный Париж поспешил сделать заявление, в котором заверил Рим в своей готовности тесно сотрудничать, но Таяни все равно отказался ехать в Париж.

Позже он заявил, что Париж, похоже, понял «допущенную серьезную ошибку».

«С нашей стороны нет намерения разрывать отношения или иметь негативные отношения с Францией. Я надеюсь, что эта полемика скоро закончится», – заявил дипломат. (unian.net)