МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 30-й годовщиной членства страны в Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«8 декабря исполнилось 30 лет членству Азербайджана в Организации исламского сотрудничества. Развитие отношений с ОИС и расширение ценного сотрудничества с организацией — в числе приоритетов внешней политики АР, и на протяжении последних 30 лет наша страна постоянно предпринимала шаги в этом направлении.

Азербайджан, избранный полноправным членом ОИС на саммите организации 8 декабря 1991 года, стал первой страной среди постсоветских республик, вступившей в ее ряды. В течение этих лет Азербайджан, являясь активным членом ОИС и ИСЕСКО, стал инициатором создания новых организаций, служащих укреплению исламской солидарности — Молодежного форума ОИС и Ассоциации журналистов.

В 2006 году Азербайджан принял 33-ю конференцию министров иностранных дел ОИС, а в 2010-м — 35-е заседание Совета директоров Исламского банка развития. Президент Азербайджана объявил 2017-й Годом исламской солидарности, и тогда же в нашей стране прошли IV Игры исламской солидарности.

ОИС в своих публичных заявлениях поддержала справедливую позицию АР во время 44-дневной войны. Визит контактной группы ОИС на освобожденные земли Азербайджана после конфликта имел исключительное значение с точки зрения ознакомления с ситуацией в регионе, целенаправленно проводимой Арменией незаконной деятельностью на этих территориях в течение долгих лет, в частности с актами вандализма против исламского наследия. Поддержка ОИС Азербайджана на основе принципов международного права — вклад в устойчивый мир и спокойствие в регионе.

Азербайджан в соответствии с приоритетами внешней политики, опирающимися на национальные интересы, и впредь будет прилагать усилия для развития многогранного сотрудничества на высоком уровне с ОИС и поспособствует укреплению солидарности между странами-членами и поддержанию мира на международном уровне», — говорится в заявлении.