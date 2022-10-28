В дипломатической ноте Польши о выплате репараций за ущерб, нанесенный стране нацистской Германией в годы Второй мировой войны, фигурирует сумма в 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых или 1,3 трлн евро. Об этом польское министерство иностранных дел сообщило в пятницу, 28 октября.

При этом в документе используется термин «компенсации», а не «репарации», поскольку первый охватывает и другие требования Варшавы к Берлину, объяснило внешнеполитическое ведомство. Среди прочего польская сторона настаивает на возврате похищенных нацистами культурных ценностей, находящихся на территории Германии, реабилитации убитых активистов довоенного польского меньшинства, компенсации убытков, понесенных организациями польской диаспоры в Германии, урегулировании нынешнего статуса поляков и лиц польского происхождения в Германии путем восстановления статуса национального меньшинства, а также на сотрудничестве с Варшавой в увековечивании памяти польских жертв Второй мировой войны.

Нота была направлена Германии в начале октября, однако МИД Польши до сих пор публично не называл конкретную сумму. Представитель германского МИДа уже заявил, что ФРГ не видит оснований для удовлетворения требований польской стороны. Он повторил аргумент, на который Берлин неоднократно ссылался: Польша отказалась от дальнейших репараций еще в 1953 году и не раз подтверждала это. (DW)