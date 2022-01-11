Китай готов в соответствии с пожеланиями Казахстана и в рамках своих возможностей оказывать помощь соседней стране, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в послании в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заявил, что Пекин решительно выступает против любых сил, которые подрывают стабильность Казахстана и ставят под угрозу безопасность страны. Си Цзиньпин выступил против любых попыток подорвать дружбу и помешать сотрудничеству двух стран, а также заявил о готовности сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь справиться с трудностями.

«Китай и Казахстан являются дружественными соседями и постоянными стратегическими партнерами. КНР поддерживает тесное взаимодействие с Казахстаном и будет оказывать помощь в соответствии с пожеланиями казахстанской стороны и в рамках своих возможностей», — заявили в ведомстве.

В МИД указали, что Китай придерживается конструктивного подхода в отношении мер, способствующих восстановлению спокойствия, экономическому развитию и улучшению жизни населения Казахстана.