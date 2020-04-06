МИД Ирана назвал первую транзакцию через INSTEX хорошим знаком

«Иран ожидает, что они выполнят остальные обязательства (по ядерной сделке – ред.) в разных сферах, в том числе в банковской, энергетической, транспортной и других случаях, по котором взаимодействие могло бы проходить через INSTEX. Запуск же механизма мы считаем хорошим знаком», — сказал он в ходе пресс-конференции.