МИД Ирана назвал первую транзакцию через INSTEX хорошим знаком

Тегеран считает первую транзакцию через механизм для торговли INSTEX хорошим знаком, но ждет другие операции, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
Первая сделка в рамках совместного механизма для расчетов с Ираном INSTEX в обход санкций США состоялась 31 марта, в Иран была отправлена партия медтоваров.
«Иран ожидает, что они выполнят остальные обязательства (по ядерной сделке – ред.) в разных сферах, в том числе в банковской, энергетической, транспортной и других случаях, по котором взаимодействие могло бы проходить через INSTEX. Запуск же механизма мы считаем хорошим знаком», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Он уточнил, что запуск механизма не является обязательством европейских стран сделки, а лишь инструментом, который они создавали для выполнения сделки после выхода США из соглашения.(РИА Новости)