Посла Китая во Франции Лю Шайе вызовут в МИД страны из-за его слов о статусе Крыма и республик бывшего СССР.

Согласно информации, во внешнеполитическом ведомстве посла примет Луис Васси, глава Кабинета французского министра иностранных дел Катрин Колонны. Отмечается, что Лю Шайе неоднократно вызывали в МИД Франции из-за его прошлых заявлений.

Ранее китайский посол дал интервью, в котором заявил, что Крым исторически был российским и является таковым сегодня, а также, что страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права. Эти заявления раскритиковали на Западе. Лю Шайе захотели признать персоной нон грата.