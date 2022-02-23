МИД Финляндии в среду вызвал посла России в стране Павла Кузнецова, чтобы выразить осуждение действий России по признанию суверенитета т.н. «Донецкой и Луганской народных республик». Об этом говорится в сообщении финского МИД в «Твиттере».

«МИД Финляндии вызвал посла России, чтобы выразить наше осуждение односторонних действий РФ, которые нарушают территориальную целостность Украины, ее суверенитет и представляют собой серьезное нарушение международного права и Минских соглашений», — говорится в сообщении.