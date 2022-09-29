Необоснованное заявление о нарушении азербайджанской стороной режима прекращения огня Министерства Иностранных дел Армении, а также выдвинутые ложные обвинения в адрес Азербайджана через аккаунт премьер-министра этой страны в социальной сети 28 сентября 2022 года ясно указывает на то, что Армения стремится обострить ситуацию в регионе.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства Иностранных Дел.

Как ранее сообщало Министерство обороны Азербайджанской Республики, подразделения Вооруженных сил Армении 28 сентября около 18:00 обстреляли подразделения Азербайджанской Армии в направлении Кельбаджарского района из стрелкового оружия различного калибра, в результате чего военнослужащий Азербайджанской Армии получил тяжелое ранение. Таким образом, в ответ на провокацию, совершенную армянской стороной с нарушением перемирия, азербайджанская армия приняла адекватные меры.

Нет сомнений в том, что провокации армянской стороны, которые уже приобрели «традиционный» характер, носят целенаправленный характер накануне очередной встречи на высшем уровне.

Напомним, что Армения, нарушив достигнутое 13 сентября этого года в 9.00 перемирие накануне саммита Организации Договора о Коллективной Безопасности, намеренно усилив напряженность, продолжала провокации в течение 36 часов. И сейчас, в то время, когда возобновляются контакты между двумя государствами, планируются очередные встречи и накануне визита в регион международных посредников, Армения играет в одну и ту же игру, превращая людей в жертв своей никчемной политики.

Очевидно, что это очередной повод Армении сорвать переговорный процесс.

Руководство Армении не должно нагнетать обстановку в регионе, выдвигать условия переговорному процессу, а положить конец практике обвинений международного сообщества и сесть за стол переговоров.

Азербайджан, который, в отличие от Армении, является инициатором повестки дня для мира и проводит работу по крупномасштабному восстановлению и открытию транспортных коммуникаций на освобожденных от оккупации территориях, не заинтересован в возникновении напряженности в регионе. Однако любая провокация против нашей страны будет решительно пресечена.