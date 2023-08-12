В ночь на 12 августа по московскому времени состоялся четвертьфинальный матч Кубка лиг между клубами «Интер Майами» и «Шарлотт». Встреча прошла на домашнем стадионе «Интера» «Драйв Пинк Стэдиум» в городе Форт Лодердейл (Флорида) и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

Голами отметились Хосеф Мартине (пенальти), Роберт Тэйлор, Адилсон Маланда (автогол) и Лионель Месси. Это пятый подряд гол аргентинца. На его счету уже восемь забитых мячей за новый клуб.

Соперником «Интер Майами» в полуфинале станет победитель матча «Филадельфия Юнион» — «Керетаро».

Месси перешел в американский клуб этим летом. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

Большую часть карьеры Месси выступал за «Барселону». Каталонскую команду он покинул в 2020 году.