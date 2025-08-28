Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два гола в полуфинале Кубка лиг против «Орландо».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Интер Майами». Месси забил на 77-й (с пенальти) и 88-й минутах. Также голом отметился Теласко Сеговия (90+1). В составе «Орландо» мяч забил Марко Пашалич (45+1).

В финале «Интер Майами» сыграет с «Сиэтлом», который в полуфинале со счетом 2:0 обыграл «Лос-Анджелес».

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).