«Нефтчи» забил 1600-й гол на чемпионате Азербайджана.

Как сообщает # со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилейный гол забил Андрей Штогрин.

Он стал автором последнего гола, спасшего команду от поражения в выездном матче XXXII тура Премьер-Лиги Мисли против «Сумгайыта» (2:2).

«Нефтчи» забил свой 1600-й гол в национальных чемпионатах в своем 957-м матче.

Средняя результативность «Нефтчи» составляет 1,67, команда забила 923 гола дома, 657 на выезде и 20 на нейтральном поле.

«Нефтчи» — вторая команда в истории турнира, забившая 1600 или более голов. На счету «Карабаха» 1606 голов.