Месси стал первым игроком из командных видов спорта, получившим награду Laureus

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал завоевание награды Laureus лучшему спортсмену мира за 2019 год, которую он разделил с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Хочу извиниться за то, что не смог приехать на церемонию награждения. Я очень хотел побывать на торжественном вечере и награждении, но, к сожалению, не смог.

Хочу поблагодарить за это признание. Это особенная и очень важная награда. Я удостоился чести стать первым игроком из командных видов спорта, получившим этот приз. Обычно эту награду вручают спортсменам из индивидуальных видов.

Я очень рад стать частью этой церемонии и первым игроком из командных видов, получившим награду. Конечно, я хочу поблагодарить своих одноклубников, семью и болельщиков, которые меня поддерживают и благодаря которым возможно такое признание на персональном уровне.

Выражаю самые теплые пожелания. Надеюсь, однажды мы встретимся», – сказал Месси.

Помимо Месси и Хэмилтона на награду были номинированы теннисист Рафаэль Надаль, гольфист Тайгер Вудс, марафонец Элиуд Кипчоге, а также мотогонщик Марк Маркес.

Месси стал первым представителем командных видов спорта, который удостоился этого приза.

В прошлом году Месси выиграл свой 6-й «Золотой мяч», а Хэмилтон в 6-й раз стал чемпионом «Формулы-1».