Месси не уйдет из «Барселоны» бесплатно летом

Нападающий Лионель Месси уже не сможет уйти из «Барселоны» бесплатно этим летом.

В контракте 32-летнего аргентинца с каталонцами была опция, при активации которой игрок мог покинуть «блауграну» на правах свободного агента.

Действие данной опции прекратилось на минувших выходных, сообщает ESPN со ссылкой на источники в «Барселоне».

В 2017 году Месси продлил контракт с сине-гранатовыми до лета 2021 года. В соглашении была опция о возможном уходе бесплатно летом 2020-го, если до июня игрок выскажет руководству клуба такое желание.

Окружение Месси отреагировало на информацию так: «Мы не говорим о вопросах, касающихся контракта».

Впервые о подобном пункте в контракте Месси стало известно в сентябре 2019-го. С тех пор «Манчестер Сити» и другие клубы следили за ситуацией.

Месси забил 19 голов и сделал 12 результативных передач в 22 матчах Ла Лиги. Сезон в Испании возобновится 11 июня. (sports.ru)