Месси назвали провокатором

Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек критично отозвался об аргентинском нападающем «Барселоны» Лионеле Месси в своей автобиографии, передает Marca.

Он отметил, что форвард часто вел себя некрасиво, позволяя себе говорить очень грубые вещи Пепе и Серхио Рамосу. При этом Дудек сравнил Месси с Роналду, отметив, что португалец вне поля — приятный парень.

«Месси был неприятным провокатором, так же как вся «Барселона» и Пеп Гвардиола. Они всегда были готовы провоцировать и могли желать это в совершенстве», — заявил Дудек. (Газета.Ру)