Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что страны Евросоюза должны обсуждать касающиеся России проблемы не друг с другом, а напрямую с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что лучше не только постоянно обсуждать это между собой, но провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом [Владимиром Путиным] и сказать, что на такой основе невозможно успешное сотрудничество», — указала она в выступлении во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.

По ее словам, саммит ЕС — Россия мог бы стать площадкой, чтобы обсудить все волнующие вопросы. Меркель отметила, что отношения между Москвой и Брюсселем оставляют желать лучшего, но и «во времена Холодной войны велись переговоры».

Французская сторона, в свою очередь, выразила согласие с позицией Меркель.