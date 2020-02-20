Меркель отменила визит в Галле из-за трагедии в Ханау

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила из-за трагедии в Ханау запланированный на четверг визит в город Галле, где она намеревалась посетить академию естествоиспытателей «Леопольдина». Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер Меркель отменила из-за убийств в Ханау визит в Галле. Ее будет там представлять госминистр [Хендрик] Хоппенштедт», — написал Зайберт в Twitter. «Канцлера постоянно информируют о ходе расследования случившегося в Ханау», — отметил он.

Всего в Ханау погибли 11 человек, включая самого предполагаемого стрелка. Около 22:00 по германскому времени (00:00 мск) мужчина сначала открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек, и скрылся на автомобиле. Затем в расположенном западнее городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную. В утренние часы полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двоих человек, одним из которых, по предварительным данным, является сам стрелок.

Полиция исходит из того, что он был один и действовал из правоэкстремистских побуждений, сообщила газета «Бильд». По некоторым данным, подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий. По информации телеканала Эн-тэ-фау, в них он высказывает мысль, что определенные народы подлежат уничтожению.(ТАСС)