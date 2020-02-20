Меркель не собирается вмешиваться в выбор нового главы ХДС

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не собирается вмешиваться в процесс выбора нового председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС), а также кандидата от партии на пост канцлера. Об этом она заявила в среду, 19 февраля, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

«Мой опыт говорит о том, предшественники должны держаться в стороне от подобных вещей. И я следую этому», — сказала Меркель, добавив, что это не означает, что она не будет беседовать с возможными кандидатами.

Отвечая на вопрос о том, останется ли она на посту канцлера до окончания срока своих полномочий, истекающих в 2021 году, вне зависимости от решения относительно нового главы ХДС, Меркель напомнила, что в октябре 2018 года уже обозначила свою позицию по этому вопросу. (DW)