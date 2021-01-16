Меркель назвала пандемию COVID-19 самым серьезным вызовом за время правления

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса стала для Германии самым серьезным вызовом за все время ее правления. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время мы боремся с — абсолютно точно — самым серьезным вызовом: с пандемией, которая угрожает нашему здоровью и нашим жизням, которая меняет наш быт», — сказала она.

Она добавила, что мир за время ее работы во главе правительства претерпел существенные изменения.

«В ближайшие 15 лет мир будет меняться еще быстрее», — отметила Меркель.