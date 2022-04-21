Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, приказал отменить его. Также президент потребовал заблокировать промзону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела». Путин объяснил отмену штурма «Азовстали» соображениями сохранения жизни военных РФ. Владимир Путин назвал успехом завершение боевой работы по «освобождению» Мариуполя, поручил представить военных к госнаградам.

А теперь, давайте вдумаемся в масштаб цинизма данного заявления. Президент России, которая аннексировала Крым, поддерживала сепаратизм и терроризм в Донбассе, признала «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР», а потом начала войну против Украины, называя все это «спецоперацией», рассуждает о нецелесообразности штурма промзоны, которая находится на территории украинского города Мариуполь.

Это звучит также нелепо и кошмарно, как если бы президент Украины, оккупировав Краснодарский край, поддержав сепаратизм в Чечне, Ингушетии и Дагестане, признав «независимость» «ЧНР», «ИНР» и «ДАГНР», пошел бы с войной против России, называя все это «спецоперацией», начал бы в итоге рассуждать о целесообразности штурма промзоны в условном Краснодаре. Ничего этого нет и быть не может. Потому, что у Украины не было и нет никаких территориальных претензий к соседним странам. А у России они есть. И не только к Украине.

Поэтому Путин называет успехом захват чужого города на территории чужой страны. Делается это в расчете на поднятие рейтинга Путина, которому давно плевать на международное право и судьбы мирных украинцев. Собственно, после Геноцида в Буче, который Путин называет «фейком», все стало на свои места. Это он дал приказ уничтожать мирное украинское население, насиловать женщин, детей, убивать стариков, разрушать все на своем пути.

Это Путин несет личную ответственность за все преступления, совершенные российской оккупационной армией в Украине. И он же виноват в том, что огромное количество российских военнослужащих уже погибло в Украине. Как написал на своей странице в Фейсбук украинский военный и политический эксперт Александр Коваленко, санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 20.04.2022 превысили 48,5 тысяч человек.

«Невозвратные санитарные потери (погибшие) превысили 21.000 человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 69,5 тысяч человек. Основная нагрузка на поступление раненных сейчас оказывается на лечебные учреждения временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированного полуострова Крым. Практически все раненные “мобилизованные” с оккупированных территорий направляются в Л/У ОРДЛО. Из состава российского оккупационного контингента в Л/У ОРДЛО направляются исключительно нетранспортабельные «300»-ые. Но, нетранспортабельный – это означает тяжёлый, а у тяжёлых в Л/У ОРДЛО шанс на выживание на порядок меньший, чем в Л/У РФ. Это приводит к стабильному росту смертности среди тяжелораненых российских оккупантов», — пишет он.

По данным Коваленко, в оккупированном Крыму сохраняется напряженная ситуация с ранеными, поскольку качество оказания медицинской помощи и уход за ранеными на очень низком уровне. Фактически, проблема не столько в превышении суточной пропускной способности Л/У, сколько в профессионализме и добросовестности медиков. «Лечебные учреждения Беларуси практически полностью разгружены российскими раненными. Также отмечается более интенсивный вывоз тел уничтоженных в Украине оккупантов на территорию России, нежели это было на прошлой неделе», — утверждает эксперт.

То есть, Россия за 50 с лишним дней войны против Украины потеряла убитыми на несколько тысяч человек больше, чем советская армия за годы войны в Афганистане. «Похоронки» сейчас разлетаются по всей России. При этом, войну против Украины так и не назвали войной. И на этом фоне совсем уж запредельно циничным выглядит заявление Путина о том, что отмена штурма «Азовстали» объясняется соображениями сохранения жизни военных РФ.

Чтобы сохранить жизни российским военнослужащим, не нужно было отдавать им приказ воевать против Украины. Которую, замечу, в РФ все эти годы и по сей день продолжают называть «братской», при этом ставя под сомнение право украинцев иметь свое, независимое государство. Бред? Конечно. Но заваривший всю эту кровавую кашу Путин и не думает о том, чтобы спущенные им сверху нарративы звучали логично. Он просто идет к своей цели. Он пытается уничтожить украинское государство, превратив свободолюбивых украинцев в рабски мыслящих россиян.

Которым сейчас будет показана греющая их душу картинка захвата Мариуполя, что будет преподнесено, как «освобождение» города. И россияне поверят в ложь, повторяемую бесконечно. Им так проще, комфортнее, спокойнее. Им хочется верить, что Россия воюет с «нацистами», хотя любой здравомыслящий человек понимает, что это наглая ложь. Что до причин, по которым Путин требует заблокировать промзону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела», то и тут все просто. Путин хочет увидеть сам и показать россиянам пленение украинских героев, военнослужащих. Это будет личная его месть тем, кто бился до последнего в осажденном городе. Мелкая месть диктатора, которому уже нечего терять.