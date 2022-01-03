Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор снова предложил убежище австралийскому активисту, основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который находится под стражей в Великобритании и готовится к экстрадиции в Соединенные Штаты по обвинению в шпионаже.

Заявление мексиканского политика прозвучало спустя год после того, как он попросил МИД страны обратиться к Великобритании с ходатайством об освобождении и политическом убежище для австралийца.