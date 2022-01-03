Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор снова предложил убежище австралийскому активисту, основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который находится под стражей в Великобритании и готовится к экстрадиции в Соединенные Штаты по обвинению в шпионаже.
«Мы готовы предложить убежище (Джулиану) Ассанжу. Мы считаем, что правительство США должно действовать гуманистически. Ассанж болен, и было бы проявлением солидарности, братства — позволить ему получить убежище в стране, в которой Ассанж решит жить, в том числе и в Мексике», — сказал политик в ходе пресс-конференции, опубликованной на канале правительства в YouTube.
Заявление мексиканского политика прозвучало спустя год после того, как он попросил МИД страны обратиться к Великобритании с ходатайством об освобождении и политическом убежище для австралийца.