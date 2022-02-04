В Пекине сегодня (в 16:00 по бакинскому времени) открываются зимние Олимпийские игры 2022 года. Столица Китая стала первым городом в истории, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры. И сделает это с рекордно короткой разницей в 14 лет.

Из-за массовых нарушений китайскими властями прав человека США, а вслед за ними и ряд других стран объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Бойкот не затронет спортсменов. Он означает лишь отказ правительственных чиновников из этих стран посещать Игры.

Из-за пандемии все мероприятия зимних Олимпийских игр будут проходить в так называемом пузыре, исключающем контакты олимпийцев с местными жителями. На территории пузыря находятся аэропорт, все спортивные объекты, пресс-центры и олимпийские деревни.

С 23 января, когда начали прибывать первые участники Игр, было зафиксировано около 300 случаев заражения коронавирусом, из них более 100 среди спортсменов и представителей команд. Но госпитализация никому не потребовалась.

Трибуны на соревнованиях будут заполнены только на 30 процентов. Болельщиков-иностранцев на игры не пустят. Власти Китая отказались от открытой продажи билетов на Игры. Их распределят среди определенных групп людей — например, представителей спонсоров Олимпиады.

Зимние Олимпийские игры в Пекине официально пройдут с 4 по 20 февраля, на них будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта. (svoboda.org)