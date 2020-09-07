В «ПСЖ» новый случай заражения коронавирусом.

По информации журналиста Николо Скиры, форвард Килиан Мбаппе сдал положительный тест на ковид.

В настоящий момент 21-летний нападающий находится в расположении сборной Франции.

Ранее сообщалось о том, что коронавирус выявлен у Неймара, Мауро Икарди, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса и еще двух игроков, имена которых не назывались. В связи с этим проведение матча парижан с «Лансом» 10 сентября находится под вопросом.

Из-за участия в плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» еще не провел ни одной игры в Лиге 1, где прошло уже два тура. (sports.ru)